Nazan exige un acuerdo prenupcial, destituye a Bora y le impone una elección imposible: la empresa o Karsu

La matriarca de los Bozbeyli cruza todos los límites al intentar proteger a su hijo. Tras fracasar con el acuerdo matrimonial, Nazan toma una decisión drástica que pone en jaque el matrimonio de Bora y Karsu.

Nazan cita a Karsu en la sala de reuniones de la empresa familiar con una propuesta inesperada: quiere que firme un contrato matrimonial. "Mi hijo se enamoró de ti y se casó sin reflexionar. Tengo que pensar en su bienestar", le dice con frialdad.

A la matriarca de los Bozbeyli le preocupa que la hermana de Irmak, pueda quedarse con los bienes de Bora. Convencida de que las mujeres que se casan con hombres ricos buscan su dinero, intenta desacreditarla, aunque Karsu trata de explicarle que ella no es así… sin éxito.

Nazan quiere que Karsu firme un contrato matrimonial

La tensión aumenta cuando Bora entra en la sala y descubre que su madre ha ofrecido a Karsu una elevada suma de dinero a cambio de firmar un acuerdo prenupcial. Indignado, el empresario se enfrenta a Nazan y deja claro que confía plenamente en su esposa y que no permitirá que firme nada. Sin embargo, Nazan insiste en que Karsu solo actúa por interés y advierte a su hijo: "Te va a arruinar".

Bora una vez más se posiciona del lado de su mujer

Al no lograr su objetivo, Nazan convoca a la Junta Directiva y destituye a Bora de su cargo, asumiendo ella misma el control de la empresa familiar. Bora queda devastado ante la dureza de su madre. "¿Por qué quieres castigarme? ¿Por casarme por amor?", le reprocha. "Porque no es la indicada y has puesto en riesgo la empresa", responde ella sin titubear.

Marcada por la pérdida de uno de sus hijos a causa de un infarto, Nazan teme que Bora acabe destruido por su relación con Karsu. Por ello, le ofrece recuperar su puesto… con una condición: que se divorcie. "No quiero que arruines tu vida", le asegura.

Pero Bora se mantiene firme y se niega a renunciar a su matrimonio. "Estoy realmente enamorado de ella", le responde. A lo que Nazan sentencia, decidida: "Solo me queda un hijo y nadie me lo va a quitar".

