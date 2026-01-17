Pasión de Gavilanes

Fernando convierte la hacienda Elizondo en un salón de juegos y Norma lo sorprende en los brazos de otra mujer

Las noches en la hacienda Elizondo ya no son lo que eran. Fernando ha transformado la finca familiar en un improvisado casino. Pero todo salta por los aires cuando Norma descubre a Escandón en actitud cariñosa con una mujer.

Fernando ha convertido la hacienda Elizondo en un improvisado casino. Noche tras noche organiza partidas de juego con sus amigos, mientras Gabriela se mantiene al margen y aparenta no darle importancia a lo que ocurre bajo su propio techo.

Sin embargo, la situación estalla cuando Norma sorprende a su padre en actitud cariñosa con otra mujer. Asustado, Fernando teme que su hija lo delate ante Gabriela. "¿Me vas a contar delante de tu madre?", le pregunta nervioso.

Norma no puede aceptar ni que haya transformado la finca familiar en un antro de juego ni que, además, sea infiel a su madre. Indignada, se enfrenta a él: "Ya has convertido esta casa en un casino… ¿y ahora quieres convertirla en un burdel?".

Lejos de mostrarse arrepentido, Fernando le reprocha a Norma su pasado con Juan en la hacienda y se niega a recibir lecciones de moral.

La pregunta ahora es inevitable: ¿se atreverá Norma a confesarle a su madre que Fernando le ha sido infiel?






