Ana y Alberto coinciden en una cena en casa de su prometida Cristina

Cristina invita a Ana a cenar a su casa para ver unas telas, pero al final terminan divirtiéndose y no trabajando. Aunque todos se divierten menos ella.

Cristina quiere tener a Ana cerca porque necesita ganarse la confianza de alguien que sea los ojos de Velvet y sobre todo necesita a alguien pendiente de que nadie se le acerque a su novio.

Porque en esa cena también está Alberto Márquez, que es el futuro marido de Cristina.

Ella quiere tener a Ana cerca, porque es la mejor costurera de Velvet y puede ayudarle con Alberto.

Pero Ana no es la única que tiene nuevo trabajo. Valeria Márquez, la hermana de Alberto e hija del fallecido Benjamín, dueño de Velvet, empieza siendo vendedora. Aunque a su madre Gloria no le hace ninguna gracia. Alberto le explica por qué son tan importantes los vendedores en Velvet.

Y tiene pinta de que lo va a hacer genial.