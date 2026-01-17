Juan quiere darle una sorpresa muy especial y diferente a su hijo Juan David por su cumpleaños

Los Reyes están muy ilusionados con el primer cumpleaños de Juan David y han decidido celebrarlo con una gran fiesta en la que no faltará ningún detalle. Jimena y Eva se vuelcan en los preparativos para que todo salga perfecto.

Sin embargo, Juan se siente dolido al descubrir que no había sido informado del evento. "Todos le habéis comprado un regalo menos yo, que soy su padre", afirma, visiblemente ofendido.

Pero Jimena ya lo tenía todo pensado. Ha escrito unas emotivas palabras para el pequeño en nombre de Juan y, además, le ha comprado una granja hinchable para que disfrute del día.

Aun así, el hermano de Óscar considera que se trata de un regalo demasiado impersonal y decide que quiere obsequiar a su hijo con algo muy suyo, algo que de verdad los una. La pregunta es inevitable: ¿qué sorpresa estará preparando Juan?