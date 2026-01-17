Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Juan quiere darle una sorpresa muy especial y diferente a su hijo Juan David por su cumpleaños

Los Reyes preparan una gran fiesta para celebrar el primer año de vida de Juan David. Juan quiere obsequiar a su hijo con un regalo único.

Juan quiere darle una sorpresa muy especial y diferente a su hijo Juan David por su cumpleaños

Publicidad

Nova
Publicado:

Los Reyes están muy ilusionados con el primer cumpleaños de Juan David y han decidido celebrarlo con una gran fiesta en la que no faltará ningún detalle. Jimena y Eva se vuelcan en los preparativos para que todo salga perfecto.

Sin embargo, Juan se siente dolido al descubrir que no había sido informado del evento. "Todos le habéis comprado un regalo menos yo, que soy su padre", afirma, visiblemente ofendido.

Pero Jimena ya lo tenía todo pensado. Ha escrito unas emotivas palabras para el pequeño en nombre de Juan y, además, le ha comprado una granja hinchable para que disfrute del día.

Aun así, el hermano de Óscar considera que se trata de un regalo demasiado impersonal y decide que quiere obsequiar a su hijo con algo muy suyo, algo que de verdad los una. La pregunta es inevitable: ¿qué sorpresa estará preparando Juan?

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Juan quiere darle una sorpresa muy especial y diferente a su hijo Juan David por su cumpleaños

Juan quiere darle una sorpresa muy especial y diferente a su hijo Juan David por su cumpleaños

Fernando sufre un aparatoso accidente en la hacienda Elizondo y culpa a Norma de lo ocurrido

Fernando sufre un aparatoso accidente en la hacienda Elizondo y culpa a Norma de lo ocurrido

Velvet el nuevo imperio - Ana y Alberto coinciden en una cena en casa de su prometida

Ana y Alberto coinciden en una cena en casa de su prometida Cristina

Fernando convierte la hacienda Elizondo en un salón de juegos y Norma lo sorprende en los brazos de otra mujer
Momento destacado

Fernando convierte la hacienda Elizondo en un salón de juegos y Norma lo sorprende en los brazos de otra mujer

Velvet el nuevo imperio - Ana deja a Alberto después de todos los problemas que tienen que afrontar
Momento destacado

Ana deja a Alberto después de todos los problemas que tienen que afrontar

Secretos de familia - Ilgaz y Ceylin están a punto de besarse
Molmento destacado

¡Ceylin e Ilgaz están a punto de besarse!

Fingir que son marido y mujer ha unido a Ceylin e Ilgaz más de lo que esperaban. Pero ¿qué pasará cuando termine el caso que están investigando?

Un viejo amor de Bora amenaza la felicidad de Karsu
Momento destacado

Un viejo amor de Bora amenaza la felicidad de Karsu

La nueva vida junto a Bora parece perfecta, pero un viaje a Suiza y una antigua relación despiertan los primeros celos de Karsu.

Leona se sale con la suya: consigue el puesto de asistente de Gael y comienza su venganza contra los Torrenegro

Leona se sale con la suya: consigue el puesto de asistente de Gael y comienza su venganza contra los Torrenegro

Pasión de gavilanes - La policía detiene a Fernando por pegar una paliza a Olegario

La policía detiene a Fernando por pegar una paliza a Olegario

Secretos de familia - Engin, el principal sospechoso, acusa a su padre Yekta de matar a Inci

Engin, el principal sospechoso, acusa a su padre Yekta de matar a Inci

Publicidad