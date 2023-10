Ipek descubre asustada los graves problemas económicos por los que pasa la fábrica pero desconoce quién está detrás de ellos

Ipek es ahora la máxima responsable de la empresa. Mientras Tekin siga sin aparecer, ella es la que debe resolver todos los problemas que vayan surgiendo y ha aparecido uno gravísimo que nadie sospechaba. La han llamado desde el departamento de administración asegurando que tienen una enorme deuda con un misterioso acreedor.

Lo primero que hace Ipek es llamar al abogado del acreedor para pedirle más tiempo para pagar la deuda, ya que no era consciente de que la tenían. El abogado se muestra impertérrito y no va a ceder. Asegura que se han retrasado mucho en los pagos y no pueden esperar más. Así que la amenaza con embargarlo todo si no pagan; le embargarán hasta la casa. Cuando Ipek escucha que la casa también está hipotecada, se enfada muchísimo y se enfrenta al abogado asegurando que no permitirá que eso suceda.

Lo que Ipek desconoce es que el misterioso acreedor que reclama la deuda de la finca y la fábrica es Cemal, su tío.