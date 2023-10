Deren rompe con Kenan tras su violenta reacción con su hermano

La policía llega a la casa de Ipek en busca de Deren. Es cuando el resto se da cuenta de que ha asumido la responsabilidad de la estafa en el banco para conseguir dinero y salvar la fábrica. Kenan está furioso por la situación y no entiende cómo el hermano de Deren ha permitido que su hermana cargue con la culpa.

Precísamente Aran, el hermano de Deren, se presenta en casa de Ipek para contarle lo que ha pasado. Kenan no puede contenerse y le propina un puñetazo. Está muy molesto. Deren consigue separarlos y Aran le da la noticia. Su padre ha asumido la responsabilidad y he exculpado a Deren de todo el problema. Es una buena noticia, pero Deren está furiosa con Kenan por su comportamiento y le pide que se marche porque no le quiere volver a ver nunca más.