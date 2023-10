Cahide acepta la dura propuesta de su cuñado Cemal para asegurar el futuro de sus hijas

Cemal ha acudido a la cárcel donde Cahide cumple condena después de que ella lo pidiera. Es la primera vez que lo solicita en 24 años. Cemal es el cuñado de Cahide, un hombre al que ella no quiere ver ni en pintura, pero que ha logrado captar su atención después de asegurarla que había localizado el paradero de sus hijas. Cemal le había propuesto a Cahide un pacto por el cual podría volver a ver a sus hijas al salir de la cárcel con la condición de que ella estuviera junto a él y se convirtiera en su pareja.

Al principio Cahide no estuvo de acuerdo con la propuesta, pero después de pensarlo un tiempo ha decidido aceptarla. Por eso ha llamado a Cemal para contarle su decisión. Cemal parece muy feliz con la respuesta de Cahide, pero la madre de Ipek, Deren y Çilem tiene una contrapartida para aceptar la propuesta de Cemal y a él no le va a gustar. Aceptará casarse con Cemal a cambio de que él no se inmiscuya en la vida de sus hijas y las deje en paz para siempre. Cahide promete que ella tampoco las conocerá. Son unas condiciones duras, pero que Cemal puede asumir. El asunto es que Cahide no sabe que Cemal ya ha contactado e influido en la vida de sus hijas.