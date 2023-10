Azra y Çilem se ven las caras frente a frente en un encuentro lleno de acusaciones y reproches

Como es el día de su cumpleaños, Çilem le ha pedido a Cemal acudir a un restaurante especial para celebrarlo. Es un restaurante que le trae buenos recuerdos de cuando acudía con su amiga Azra. Antes Çilem ha pasado por su antigua casa para recoger todas sus pertenencias y trasladarse definitivamente al chalet de Cemal.

Cuando está en el restaurante se cruza con Azra, que había acudido allí a cenar con Mahir. El encuentro entre ambas es muy tenso. Azra intenta explicarse y contarle que la avisó para que no fuera a su casa después del altercado con el mafioso productor de música. Çilem no quiere escucharla; la considera responsable de la muerte de Burak, su novio. La frialdad de Çilem con la que fuera su amiga es máxima. Azra sabe que no lo ha hecho bien del todo, pero no se cree la responsable de lo que le ha pasado a Çilem. Ni su novio primero, ni Cemal después, le permitieron hablar con Çilem y ahora su amiga considera que la ha abandonado. Çilem jura venganza.