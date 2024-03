Vanesa Noriega, hermana de Alejandro, es una mujer orgullosa que finge vivir una vida que no tiene

Vanesa Noriega es la hermana de Alejandro y la mejor amiga de Isabela Escalante. Pertenece a una familia adinerada y es un poco arrogante. Junto a su hermano, dirige la empresa familiar.

Siente especial adoración por su hermano Alejandro y confía plenamente en las decisiones laborales que toma.

Su relación con su esposo Ernesto Castillo no está pasando por un buen momento. No es feliz a su lado, pero, no tiene la fuerza suficiente para separarse de él y empezar una nueva vida en solitario.

Mar Contreras es Vanesa Noriega

La actriz y cantante Mar Contreras, que interpreta a Vanesa Noriega en Cabo, nació en la ciudad de México, Culiacán, el 8 de febrero de 1981.

Mar se dio a conocer con su participación en la primera edición del show musical Operación Triunfo en 2002.

A partir de ahí, comenzaron a lloverle papeles en telenovelas como Tormenta en el paraíso, Mar de amor, Lo imperdonable y Por amar sin ley, entre otras.

También, ha participado en filmes como Malapata, ¿Qué le dijiste a Dios? y en obras teatrales entre las que destacan Marta tiene un marcapasos y Hoy no me puedo levantar.