La nueva traición de Nigar Kalfa que enfurece a Hürren

El descubrimiento de que Hürren estaba detrás del intento de asesinato de Valide, la madre del sultán, ha provocado un enorme revuelo en el palacio y la situación de la mujer del sultán es ahora muy delicada.

Hürren ha descubierto que Nigar Kalfa es la persona que le ha contado todo a Mahidevran y a Athysa. Hürren no entiende por qué la persona que fue su confidente durante tanto tiempo y a la que ha protegido numerosas veces, la vuelve a traicionar. Nigar Kalfa no puede contarle las verdaderas razones por lo que lo ha hecho. Mahidevran conoce su secreto y la ha chantajeado duramente. No le quedaba otra opción.