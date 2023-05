"Mustafá: me has traicionado". La lapidaria frase de Solimán a su hijo

Desde hace tiempo se ha venido rumoreando por todo el imperio que Mustafá se había aliado con los jenízaros para derrocar a su padre Solimán del trono. Se trata de un plan perfectamente ejecutado por Rustem y Hürren que se encuentran detrás de estos rumores.

Solimán no se puede creer que su propio hijo le haya traicionado y tiene un plan. Cuando ambos se encuentran cara a cara Solimán le reprocha a su hijo su traición. Mustafá intenta defenderse y asegura que no le ha traicionado, pero ya no hay confianza entre padre e hijo y se produce la tragedia inevitable