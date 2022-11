Athysa se enfrenta Nigar Kalfa y quiere saber si ella es la responsable de la infidelidad de Ibrahim

Cuando Athysa lee la carta en la que se dice que su marido Ibrahim le lleva siendo infiel muchos años con Nigar Kalfa no puede creer lo que lee. Además descubre que la mujer que una vez fue su mano derecha, puede estar esperando un hijo de su marido.

Así que Athysa, acompañada por un nutrido grupo de guardias, acude a la casa de Nigar Kalfa para pedirle explicaciones de todo lo que ha leído en esa carta. Cuando Nigar Kalfa la tiene delante y escucha lo que le está contando, se pone muy nerviosa y no sabe qué responder. Sabe que no puede decir la verdad, pues eso supondría su condena a muerte inmediata, así que lo único que le queda es mentir e intentar ganar tiempo. Sin embargo, Athysa parece muy convencida de lo que habla y no termina de creerse la versión de Nigar Kalfa.