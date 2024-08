Fuerte encontronazo entre Sergio y Gonzalo al descubrir que su hijo ha dejado la carrera de medicina

Gonzalo lleva ya unos días sin acudir a la universidad de medicina, el director lo ha expulsado, pero no está dispuesto a decírselo a sus progenitores. Sabe que su padre no se lo tomaría nada bien. La ilusión de Sergio siempre fue que él siguiera los pasos de su abuelo, quien fue un prestigioso doctor en su país. Sin embargo, el sueño del hijo de Alicia es convertirse en pastelero.

Al final, Carranza descubre que su hijo ha dejado los estudios y entra en cólera. "No has hecho el mínimo esfuerzo por estudiar. No tienes respeto por el legado de tu abuelo", le dice en un tono muy serio. Gonzalo no permite que su padre le hable así y le reprocha el daño que le ha causado a su madre tras su infidelidad con Julieta Lago. "Exígeles a los hijos que tengas con tu amante, pero conmigo perdiste autoridad ", le dice fuera de sí. Al final, los dos pierden los nervios y acaban golpeándose.

Alicia logra separarlos. Se avergüenza de ellos por intentar arreglar los problemas a golpes. Sergio le recuerda a Gonzalo que hizo un gran esfuerzo para pagarle la mejor universidad de medicina y, como ve que su hijo no tiene intención de retomar sus estudios, le comunica que, a partir de ahora, no le seguirá manteniendo y le pide que se vaya de casa. Pero, Montiel defiende a capa y espada a su hijo y le pide a su marido que sea más tolerante.

Gonzalo acude a sus clases de repostería para despejarse. Allí es feliz y le apasiona hacer postres. Además, tiene un grupo de amigos con los que está muy a gusto. A una de ellas, por la que siente algo especial, le explica lo ocurrido con su padre y ella lo intenta animar al verle triste y decaído.