Helena presenta su proyecto a la empresa para la que trabaja pero termina despedida sin una clara explicación

Helena Moreno sigue peleando por conseguir una nueva oportunidad laboral en la empresa en la que lleva años trabajando. Madre soltera, desde hace años viene trabajando en un proyecto turístico para potenciar la zona y necesita que alguno de los directivos del grupo hotelero para el que trabaja, vean su proyecto. Considera que es lo suficientemente bueno como para conseguir un reconocimiento profesional que le ayude definitivamente en su vida personal.

Su matrimonio fue un completo fracaso que además la dejó en la ruina y con numerosas deudas que pagar. Su hijo Lalito, fruto de aquella relación frustrada, es lo mejor que le ha pasado, pero necesita que su vida de un giro radical pues los problemas económicos que tiene son muchos. Su padre no deja de reprocharla su mala cabeza y no tiene confianza en ella ni en el proyecto en el que lleva trabajando durante los últimos seis años.

Pero Helena, lejos de rendirse o hacer caso a los comentarios despectivos de su padre, acude a las oficinas del Grupo Imperio, la empresa para la que trabaja, con la intención de presentar su proyecto a la directiva; concretamente a Juan Carlos Caballero, el hombre que debe revisarlo y aprobarlo. Juan Carlos no la recibe porque se encuentra en la presentación de un multimillonario acuerdo con otra empresa norteamericana, pero ella le deja todo el material a su secretaria con la convicción de que se lo hará llegar. No puede ausentarse más de su trabajo y Helena debe regresar a su puesto de trabajo. Lo que no imagina es lo que va a ocurrir con su proyecto.

Cuando recibe una llamada de la empresa, imagina que es para hablar de este proyecto, pero se encuentra con la desagradable sorpresa de que ha sido despedida. Todavía no lo sabe, pero todo es culpa de Juan Carlos Caballero y su torpeza a la hora de gestionar el nuevo acuerdo con la multinacional americana.