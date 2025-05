Kadir se lanza por fin: invita a Melisa a un picnic y se sincera sobre sus sentimientos y miedos

Melisa sigue enamorada de Kadir, pero el hermano de Emel lleva mucho tiempo ignorándola, ya que Ömer estaba interesado en ella. Sin embargo, ahora que el joven ha confesado que le gusta Ayse, ya no hay nada que impida a Kadir acercarse a la hija de Nebahat.

La hermana de Doruk aparece en la cafetería del colegio buscando un libro que no encuentra y le pregunta a Maslum si lo ha visto. Lleva unos días sin hablar con Kadir, y el joven intuye que está enfadada con él por su actitud distante. Sin embargo, la hija de Akif finge no estar molesta y le lanza un comentario irónico: "La gente se acostumbra a todo. No le des tantas vueltas, Kadir".

Finalmente, Maslum encuentra el libro y la joven se marcha. Entonces, el amigo de Kadir se da cuenta de que Melisa lo está evitando y comprende perfectamente su actitud. El hermano de Asiye intenta justificarse diciéndole a su amigo que tiene demasiados problemas, especialmente económicos, como para pensar en el amor. "¿Crees que tengo tiempo y dinero para el amor?", le pregunta a Maslum. Este le responde: “Esa chica está enamorada de ti, y tú nunca le has dedicado una sonrisa ni le has hablado de tus sentimientos”.

Kadir reflexiona y, al final, le pide a su amigo las llaves de su moto para invitar a Melisa a un picnic. Coge de la cafetería unos zumos, bocadillos y un mantel.

Melisa está esperando un taxi tras las clases cuando Kadir aparece en la puerta del colegio con la moto de su amigo. Se acerca a ella y le pregunta: "¿Te apetece que hagamos algo juntos?". Ella, naturalmente, acepta.

El primo de Aybike la lleva a la playa y organiza un picnic. Melisa no puede creerlo: está con el chico que le gusta y se siente en una nube.

La hermana de Doruk le pregunta qué ha cambiado para que ahora quiera estar con ella. Kadir le confiesa que solo quiere compensarla por haberse portado mal y le explica que, tras la muerte de sus padres, su vida dio un giro radical. Antes salía, se divertía y conocía chicas, pero ahora todo es distinto. "Es como si hubiera envejecido 20 años. Tengo mil preocupaciones: cuidar de mis hermanos, tener un techo donde dormir, ganar dinero…", le cuenta con sinceridad.

También, le explica que se alejó de ella porque su hermano Ömer estaba interesado en ella. "Si a Ömer no le gustara Ayşe, no estaría aquí hoy", se sincera Kadir.

Melisa le responde que no quiere ser una carga para él, sino un apoyo en el que pueda refugiarse de sus problemas.