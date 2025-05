La familia Iturbide se queda en la calle tras perder la mansión a manos de Ignacio

La detención de Fernando tras ser acusado de tráfico de drogas ha provocado un terremoto en el mundo empresarial y las acciones de la empresa familiar han caído en picado en la bolsa. De la noche a la mañana, los Iturbide se han quedado en la más absoluta ruina y lo peor es que tienen que hacer frente a un préstamo que no pueden afrontar.

Los gastos en abogados para intentar sacar a Fernando de la cárcel es lo poco que pueden utilizar y el banco ha comenzado a ejecutar las deudas. Como no tienen con qué pagarlas, el banco ha decidido sacar a subasta la mansión de los Iturbide. Martina se opone en un principio, pero no hay muchas soluciones y los Iturbide pierden el lugar donde han vivido todos estos años. Alguien se ha encargado de comprarle la mansión al banco y no es otro que Ignacio Cordero. Aunque los Iturbide todavía no lo saben. Su venganza se ha culminado con éxito.

Rogelio sabe que Fernando es inocente y han descubierto, gracias a las cámaras de seguridad, que su hermano no estaba al corriente de lo que sucedía con los paquetes sospechosos y un técnico en caligrafía ha determinado que la firma de Fernando ha sido falsificada. Rogelio tiene claro quién se esconde detrás de toda esta operación y acude a la casa de Ignacio para amenazarle. Cuando Cecilia descubre la verdad, decide abandonar a Ignacio.