“Estoy enamorada”, Ayşe le cuenta a Maide que no puede dejar a Cihan

Ayşe está locamente enamorada de Cihan y su relación avanza a pasos agigantados. Pero Harun y Maide se enteran de que Ayşe se está viendo con el enemigo de la familia e intentarán separarlos sea como sea.

Al principio, Ayşe intenta olvidarse de Cihan. Además, Cihan no quiere ni verla pues piensa que está tramando algo con Harun para hacerle daño. Pero, luego, Ayşe se da cuenta de que no puede ni quiere dejar de ver a Cihan y decide que lo mejor es intentar que su tía entienda que lo que siente por Cihan es amor verdadero … ¿Quieres ver la reacción de Maide? Entonces, no dudes en reproducir el vídeo que encabeza esta noticia.