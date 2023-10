Faruk se encuentra desaparecido y Süreyya sospecha que Ipek tiene algo que ver

No hay noticias de Faruk desde hace horas y la policía sólo ha podido encontrar la cartera que tenía y de la que ya no hay nada de dinero. La angustia en el seno de los Boran es máxima, sobre todo en Süreyya que no entiende muy bien lo que ha podido pasar con su marido.

Dilara escuchó una conversación de Adem con Ipek en la que Faruk no salía bien parado y decide contársela a Süreyya por si fuera de interés. Todo esto demuestra que Ipek puede tener la clave de la desaparición de Faruk. Süreyya no lo duda e interroga a Ipek sobre lo que sabe del asunto por si puede aportar algo de luz a la desaparición de su marido. Ipek se defiende y dice que fue una conversación en la que nada indica que Adem tenga algo que ver con la desaparición de Faruk. El tiempo pasa y Faruk no aparece.