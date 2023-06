La desproporcionada reacción de Esma cuando Süreyya intenta ser amable con ella

Cuando Esma se entera por boca de sus hijos de que Faruk se acaba de casar con una desconocida llamada Süreyya no se lo termina de creer. No puede comprender por qué su hijo mayor la ha desobedecido. Sus planes de tener a Ipek como nuera se han ido al traste y la llegada de otra mujer a la que no conoce ni ha podido investigar la molesta especialmente.

Ahora Faruk ha llegado a la mansión de la mano de Süreyya. La expectación es máxima en la mansión (sobre todo entre el servicio) y la tensión se corta en el ambiente. Antes de la cena, Faruk presenta a Süreyya a sus hermanos y todos tienen la duda sobre si Esma acabará cenando con ellos. Al final, la madre de los Boran decide no bajar mostrando así su disconformidad con la decisión de su hijo Faruk de casarse a sus espaldas.

A pesar del mal gesto, Süreyya se atreve a prepararle la comida a la que ya es su suegra y está decidida a subírsela a la habitación. La mayoría le intenta convencer de que no lo haga, pero ella insiste. Cree que será un buen gesto de acercamiento hacia la madre de su marido. Lo que Süreyya no se espera es la reacción descontrolada de su suegra.