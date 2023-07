La cara de Esma tras conocer el resultado de los análisis genéticos del pequeño Emir y Faruk

La vida en el seno de la familia Boran ha mejorado notablemente. Faruk además va a ser padre de un niño y la alegría se ha desbordado en la mansión, especialmente en Esma. Pero la aparición por sorpresa de Begüm, la antigua novia de Faruk, que lo dejó todo al no congeniar con Esma, lo cambia todo. Ella ha aparecido de repente en le hospital y viene además con un niño de la mano llamado Emir. Faruk sospecha que por la edad, podría ser su hijo, pero no lo tiene claro. Además asegura que si realmente fuera hijo suyo, Begüm no se lo habría ocultado, por lo que no le da más importancia al asunto.

Esma se cree la versión de su hijo y no sospecha que Emir sea su nieto. Sin embargo, la madre de Faruk es una mujer testaruda y, antes de estas explicaciones, ya le había pedido a un médico de confianza un análisis genético sobre la posibilidad de que Emir pudiera ser su nieto. Cuando el médico se presenta en casa con los resultados, Esma le quita importancia al asunto y está dispuesta a romper el sobre con los resultados, pero la curiosidad le puede, así que lo abre. Su sorpresa al descubrir lo que allí pone es tremenda.