El chantaje de Besime, la tutora legal de Melissa, a Metin y Mahinur

Los servicios sociales se han presentado en la casa de Metin y Mahinur para llevarse a la pequeña Melissa. Aseguran que la niña debe regresar al orfanato y que la decisión de quedársela no les corresponde a ellos. Metin no está de acuerdo y consigue que los servicios sociales no se la lleven pues les amenaza con contar todas las deficiencias del servicio.

Sin embargo Besime, la mujer a la que antes se le había otorgado la tutela de Melissa, piensa sacar algún beneficio. Se presenta en casa de los hermanos con la intención de llevarse a Melissa pues asegura ser la tutora legal de la niña y si algo malo le pasara la que debería responder ante la justicia sería ella. Pero, como tampoco quiere a Melissa, les chantajea. A cambio de una cantidad de dinero, no reclamará a Melissa y ellos se podrán quedar con la pequeña. Meran tiene muy clara su respuesta.