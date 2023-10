Besime apuñala a su marido cuando este le pregunta por qué ha dejado marchar a Melissa

Durante la cena Hazim le pregunta a Besime por el paradero de Melissa. La niña es muy importante para la familia porque significaba una fuente de ingresos; pero Besime la echó de casa después de que a Melissa se le cayera la leche. Ahora no puede recuperarla porque está a cargo de Metin y Mahinur.

Hazim está muy enfadado y no se cree las explicaciones de Besime. Ella no lo duda y le clava un cuchillo de cocina en el pecho; después sigue cenando como si no hubiera pasado nada.