Soner y Bahar protagonizan el momento más esperado

La operación de Bahar gracias a la cual la pequeña Zehra ha salvado la vida, ha sido un completo éxito. Por fin ha regresado a casa, a Estambul, eso sí, acompañada por su ex que no la deja en paz ni a sol ni a sombra. Deniz está muy feliz por su regreso, y no es la única.

Cuando Soner llega a casa, se alegra de que Bahar por fin esté de regreso, aunque Feliç no está para nada satisfecha con este regreso. El ex de Bahar se ha marchado por fin de la casa, aunque ha asegurado que mientras esté convaleciente Bahar, regresará todos los días para cuidar de ella. Soner y Bahar se quedan solos de una vez por todas y entonces ocurre lo inimaginable