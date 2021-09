Los hijos de Ali, obligados a vivir en casa de su tío

Cuando Ali ha llevado a Caroline a la casa de Cemile, sus hijos se han marchado después de un grave enfrentamiento con su padre. Ali parece estar cada día más feliz con su amante, pero sus hijos no encuentran consuelo. Viven temporalmente en casa de su tío, pero este ya les ha dejado claro que no se pueden quedar allí demasiado tiempo porque no quiere ser objeto de las habladurías.