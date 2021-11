Cemile recibe la carta de desahucio y Meté quiere ajustar cuentas con su padre

Cemile ya advirtió a su ex marido Ali de lo que podría pasar si no salía bien su nuevo negocio. Había puesto como garantía el préstamo la casa donde Cemile está viviendo con sus hijos. Después de los últimos acontecimientos, Ali ha sido estafado por el compinche de Caroline y ahora no puede hacer frente al préstamo que pidió.

La consecuencia es que el banco decide embargar la casa de Cemile como garantía de pago. Cuando ella recibe la notificación del banco, sus hijos se molestan por no haberles dicho lo que pasaba. El impetuoso Meté decide ir a ajustar cuentas con su padre, pero esta vez Cemile intenta pararle los pies.