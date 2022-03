Cemile intenta convencer a Bahar para que acepte el trabajo de cuidar de su nieta

Cuando Soner conoció a Bahar no se lo tomó demasiado bien, por lo que Bahar decidió abandonar el trabajo y no ocuparse más de Deniz. La pequeña necesita que alguien se encargue de ella, pero Soner no parece encontrar a la persona adecuada.

Cemile sabe que Bahar es la indicada e intenta convencerla de que acepte el trabajo. Le pone en antecedentes y en lo que le sucedió a la madre de Deniz, lo que explica la actitud de Soner. Bahar se lo piensa, pero su situación personal también es muy delicada.