Caroline está en Ámsterdam cara a cara con su pasado

Ahora que Ali se encuentra recuperado de su infarto, Caroline se ve obligada a regresar a Ámsterdam. Allí no le queda más remedio que encarar su pasado y hacerle frente. Su situación puede cambiar seriamente y Caroline no sabe cómo afrontar lo que se le viene encima. ¿Qué pasó hace tiempo en la capital de los Países Bajos? ¿Por qué no quería regresar? ¿A qué se enfrenta ahora Caroline?