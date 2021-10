Aylin abandona a su madre y sus hermanos para irse a vivir a la casa de su padre

Aylin no puede más y decide abandonar la casa donde vive con su madre y sus hermanos. Todos la intentan convencer de que es un error, pero Aylin tiene claro que no quiere pasar más penalidades y quiere irse a vivir con Ali. Cuando Aylin se presenta en casa de su padre, este la recibe de buen grado y ella se sincera contándole cuáles son sus planes y por qué quiere irse a vivir con él y con Caroline. Lo que Aylin no espera es la respuesta de su padre.