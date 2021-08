Miran intenta recuperar el tiempo perdido con su madre

Dilsa lleva años creyendo que su hijo está muerto. Por eso, cuando Miran se presenta delante de ella y le dice que es su hijo, Dilsa no le cree. No está bien. Miran se ha comprometido a que su madre no solo recupere la memoria de lo que pasó, sino también recuperen el tiempo perdido juntos. No será una tarea sencilla, pero Miran no va a dejar de intentarlo con la ayuda de Reyyan.