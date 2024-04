Rescatan a Zehra de la mansión, pero todo se complica cuando Devra le tiende una trampa a su primo Azad

Melek y Azad ya lo tienen todo planeado. Han pactado con una banda criminal que liberen a Zehra a medianoche y, ahora, tienen que hacer llegar a la niña la información. La profesora piensa en Elif y le pide que le entregue una cartadonde detalla a su hija cómo se va a efectuar el rescate.

La hija de Rashit se acerca a la mansión haciendo creer a Nujin y a Behiye que quiere que su hermana le ayude con los deberes y caen en la trampa. La niña consigue entregar a Zehra la misiva donde su madre le explica que a medianoche la van a sacar de la mansión y que debe esperar en el patio. Además, le cuenta su intención de viajar al extranjero con Azad y vivir los tres juntos como una familia.

Parece que esta vez nada se va a torcer, pero, por desgracia, no es así. Devra vuelve a entrometerse en sus planes. Tiene a varios hombres persiguiendo a su primo y a Melek y ha descubierto que quieren huir de Turquía.

Para que no puedan ser felices, el hijo de Kadim envía a Ali a Irak para vender alfombras en un camión. El hijo de Zümrüt no se imagina que su primo le está tendiendo una trampa. En realidad, está transportando alfombras y drogaen la cabina y sabe que Azad no va a permitir que su hermano pequeño viaje a un país tan peligroso. Y, no se equivoca ni lo más mínimo. El hijo mayor de Cemal va en busca de Ali y, cuando cruzan la frontera, logra parar el camión donde viaja su hermano, pero ya es demasiado tarde. La policía, al final, acaba deteniéndolos al encontrar cocaína.

Melek, de nuevo, vuelve a estar sola ante el peligro. A medianoche deben entregar todo el dinero al jefe de la banda que va a liberar a Zehra y no dispone de él. Azad no ha podido conseguir la otra parte al estar encarcelado.

El mafioso cumple su parte del trato y consigue rescatar a la pequeña, pero, como la hija de Sami no ha podido reunir todo el efectivo, el maleante se lleva a Zehra con él hasta que Melek le pague. La profesora no consigue comunicarse con Azad y está desesperada.