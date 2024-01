Melek lucha por proteger a Zehra: así es el vínculo especial que existe entre ellas

La profesora del pueblo donde vive Zehra, Melek, acude a casa de los padres de la pequeña al descubrir que quieren casarla con Ali Kirman. Es tradición que si un hombre huye con una mujer sin el consentimiento de ambas familias, se produzca un 'intercambio de novias'. Los jóvenes deberán casarse y los hermanos de ambos deberán, también, contraer matrimonio entre ellos si no desean que se produzca un derramamiento de sangre porque en Turquía es una deshonra para la familia que los novios se escapen sin el consentimiento de los padres.

Melek quiere hablar seriamente con Rashit para evitar que su hija Zehra dé el sí quiero a Ali. Pero, no puede hablar con él porque no está en casa. Con quien sí habla es con la hermana de Ferman. La pequeña le cuenta, entre lágrimas, que va a casarse con uno de los hijos de los Kirman y ella no quiere. La profesora no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados.

Melek decide a acudir a comisaría para evitar que se produzca el compromiso de Zehra y Ali. La joven consigue convencer a los agentes para que visiten la mansión de los Kirman e impidan el enlace, pero Kadim y Rashit mienten a los policías. Les aseguran que están celebrando, únicamente, el compromiso de Berfin y Ferman. Zehra teme contar la verdad al ver como Devra apunta por la espalda con un arma a su hermano Ferman. Al final, Melek consigue suspender la ceremonia del compromiso porque Ali decide hablar. Confiesa a los agentes que, efectivamente, su familia desea que se case con Zehra. Los policías llevan a comisaría a Kadim y Rashit. Pero, consiguen salir airosos los dos.

Llega el día de la doble boda: la de Berfin y Ferman y la de Zehra y Ali. Cuando la pequeña, de tan solo 13 años, está a punto de dar el sí quiero al que va a ser su marido, aparece, de nuevo, Melek acompañada de los agentes para impedir el enlace. Pero, los Kirman se vuelven a salir con la suya. Muestran el DNI de la niña a uno de los policías donde figura que no es mejor de edad. Han falsificado su fecha de nacimiento para que la justicia no pueda obligarles, por ley, a suspender el enlace. Melek les acusa de abuso infantil. Sabe, perfectamente, que han modificado su edad. Pero, nuevamente, no puede hacer nada para impedir la boda.

Melek acude a la mansión de los Kirman para visitar a Zehra. Quiere saber cómo se encuentra la pequeña y le da una buena noticia. Ha ganado un concurso de redacción y, por ello, ha obtenido un premio: una suma de dinero considerable. La profesora le pide que nunca renuncie a sus sueños. La pequeña le promete que lo intentará.

Desaparece dinero de la habitación de Behiye y la mujer de Kadim cree que la responsable ha sido Zehra al encontrar en su habitación un sobre con la misma cantidad de dinero que ella tenía guardado en su armario. La madre de Devra no sabe que, en realidad, su hija Berfin ha sido la que le ha robado. La joven quiere comprarse una casa para vivir más cómodamente junto con Ferman, ya que, para ella, la casa de los padres de su marido, es un estercolero.

Behiye acusa a la hija de Rashit de haberse apoderado de su dinero y la golpea fuertemente en la cabeza. La pequeña cae al suelo y sufre un traumatismo craneoencefálico. La hermana de Elif debe permanecer hospitalizada 24 horas para que los médicos vean como evoluciona. Melek descubre lo ocurrido y se acerca a ver a la pequeña.

Allí están los padres de la niña y varios miembros de los Kirman. Melek está de los nervios. No entiende cómo sus padres pueden quedarse de brazos cruzados al permitir que su hija Zehra se case con 13 años, la tachen de ladrona y la maltraten. No está dispuesta a consentirlo. La niña teme a Devra y a su familia y afirma a Melek que se cayó por las escaleras, pero la profesora sabe la verdad.