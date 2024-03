El lado más romántico de Devra: estas son sus muestras de amor hacia Melek

Devra y Melek se conocen desde que eran pequeños. Fueron juntos a la escuela de niños con Azad y siempre fueron muy buenos amigos. Después, Melek se trasladó a vivir con sus padres a Estambul y perdieron el contacto, pero, cuando ella regresó de nuevo para dar clases en una de las escuelas del lugar, Devra comenzó a sentir algo por ella, aunque, sabía que su primo Azad, también, estaba interesado por la profesora.

La valentía y la generosidad de Melek hacia los demás a cambio de nada cautivó a Devra. Sus detalles con la profesora eran constantes. Una vez a Melek se le rompió su reloj y, como no pudo arreglárselo en una joyería, Devra no dudó en comprarle uno nuevo. Pero, la profesora no lo aceptó y el hermano de Berfin le sugirió que lo vendiera para arreglar el local donde iban a abrir una escuela de lectura.

Aunque la hija de Sami nunca se percató de que el hijo de Behiye veló por ella desde la sombra cuando se vio en apuros, siempre ha sido así y, en varias ocasiones, el hermano de Berfin no solo ha salvado la vida a Melek sino también la de su primo Azad.

Un ejemplo de ello y de su amor por Melek fue cuando la banda criminal quería acabar con la vida de la profesora y de Azad por haber abierto una escuela de lectura para los niños más vulnerables y sin recursos del pueblo. Devra acudió en su ayuda con parte del dinero que habían pedido los delincuentes para su rescate, pero, al no llevar la cantidad exigida por ellos, le ofrecieron la posibilidad de liberar a uno de ellos y optó por salvar a Melek dejando a su primo en manos de los secuestradores, aunque, al final, también acabó socorriéndole.

Tras el terrible suceso, Azad decidió contratatar a un guardaespaldas para proteger a Melek y Devra, que desconocía el plan de su primo, al ver que un hombre misterioso estaba siguiendo a la profesora, acaba atacándole creyendo que es uno de los miembros de la banda criminal.

Otro momento que refleja su interés y su preocupación por el bienestar de Melek es cuando la joven estuvo a punto de morir a manos de la banda criminal al lanzar dos cócteles molotov en la escuela de lectura cuando estaba ella en su interior. A la profesora la ingresaron en el hospital porque había inhalado mucho humo y él, que estaba preocupado por su estado de salud, se acercó a visitarla.

Y no podemos olvidarnos tampoco cuando Devra arriesgó su vida por salvar a Melek. Celal, su exprometida, perdió los nervios y se presentó en casa de la profesora con un arma para acabar con su vida. En ese momento, llegó Devra y, cuando la joven iba a disparar a la profesora, se puso en medio para protegerla y acabó herido de gravedad, aunque, al final, sobrevivió.

Después de todas estas pruebas de amor desapercibidas por Melek, Devra decide confesar a la profesora que está locamente enamorado de ella. Ha renunciado a muchas cosas por ella. No se ha casado con Celal, ha deshonrado a su familia y ya no será el líder de los Kirman, algo con lo que siempre había soñado. Ahora, lo único que le importa es que la hija de Sami le ame y poder envejecer a su lado.