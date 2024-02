Azad deja aflorar sus sentimientos más ocultos hacia Melek

Azad siempre ha sentido algo especial por Melek desde que coincidieron por primera vez en el colegio. Pero, la joven no lo sabe.

El día que Melek llegó al pueblo, donde nació y pasó parte de su infancia, y se reencontró casualmente con el hermano de Ali, los sentimientos de él hacía ella despertaron. En realidad, nunca dejó de pensar en la joven y, al verla, de nuevo, después de tantos años alejados el uno del otro, su corazón comenzó a latir de nuevo por ella.

El destino ha hecho que sus caminos vuelvan a cruzarse y Azad no está dispuesto a dejarla ir ahora que ha regresado a su vida. La invita a tomarse un té para ponerse al día y Melek le explica que va a dar clases en el colegio donde ambos estudiaron pese a la oposición de sus padres. Azad la felicita por su valentía y muestra su alegría por su regreso.

El hijo de Zümrüt y Melek aprovechan el tiempo perdido y el joven empresario enseña a la profesora su negocio familiar. La lleva a la tienda de alfombras que gestiona junto a su tío Kadim y su primo Devra, al que Melek recuerda como un joven despiadado y con mal carácter.

Le muestra cómo elaboran las tapices y le explica que cada uno de ellos tiene una historia distinta y cada diseño, un significado diferente. A Melek le encanta la experiencia. Nunca ha visto cómo se confecciona una alfombra.

La relación entre ambos se hace cada vez es más estrecha, especialmente, desde que Zehra se cruza en sus vidas. Ambos velan por el futuro de la pequeña. Pero, al ver que luchar contra la familia Kirman es imposible, la profesora toma la decisión de volver a Estambul.

En ese momento, Azad decide dar el paso y confesar a Melek cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia ella. "Yo siento algo por ti desde que íbamos al colegio... Al volver a verte, fue como si todo lo que sentía, volviera a despertar", confiesa el hijo de Kadim a Melek. Pero, el joven no se percata que Melek se ha quedado dormida y no le ha escuchado.

Al final, Azad no tiene el valor suficiente para volver a manifestarle su amor y Melek se marcha con sus padres a Estambul. El hijo de Zümrüt no puede evitar emocionarse. "Es difícil decir a alguien que se quede. Nunca he pensado en nadie más, siempre has sido tú. Por eso, no entiendo que tengas que irte", asegura entre lágrimas.