Así reacciona Nujin al descubrir que su nieto Devra es hijo de Fatma y no es un Kirman

Ahora que Azad conoce toda la verdad sobre Devra, no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados y su intención es contarle a su abuela Nujin quién es realmente su primo. Pero, el hijo de Behiye no se lo va a poner fácil. No desea por nada en el mundo que la matriarca de los Kirman sepa que él es hijo de Fatma y le pide a Şiyar que acabe con la vida del hermano de Alí.

El criminal intenta dispararle, pero Havin se pone en medio para protegerlo y acaba falleciendo. Şiyar huye, pero Azad acaba atrapándolo. Se produce un forcejeo entre ambos y, al final, Devra termina matando de un balazo al delincuente. El hijo de Kadim ha salvado a su primo con una intención. Quiere que no revele a Nujin que no es un Kirman, pero Azad no está por la labor.

Devra está abatido. Sabe que, al final, se va a descubrir todo y su madre también. Por esa razón, incita a su hijo para que asesine a su primo, pero el malvado Kirman ya no está dispuesto a seguir luchando más. Así que se reúne con Azad y le pide que acabe con su vida si va a contar a su abuela toda la verdad sobre su identidad.

Sin embargo, Azad no accede a su petición. Su único deseo es que su familia sepa que Devra no es hijo de sus tíos Behiye y Kadim. El hermano de Alí le da una oportunidad para limpiar su honor. "No voy a decirle nada a nuestra abuela. Tú mismo le contarás toda la verdad", le asegura a su primo con semblante muy serio.

Tras celebrarse el funeral de Havin, Devra llega a la mansión dispuesto a revelar a Nujin que es hijo de Fatma, pero le falta valor y, al final, Azad le desvela a la matriarca que su primo no es un Kirman. "Devra es hijo de Fatma. La tía Behiye perdió a su bebé y trajo a Devra como si fuera suyo", Nujin se queda impactada al conocer la verdad y le pregunta a su hijo Kadim si dicha información es cierta. El marido de Behiye, que sigue postrado en una cama sin poder moverse, pero qe ya balbucea alguna palabra, le confiesa que sí y Fatma también le revela que dichas afirmaciones son ciertas.

Nujin está muy enojada con Devra y Behiye y no está dispuesta a perdonar sus mentiras, así que les pide que abandonen la mansión y que no vuelvan más.