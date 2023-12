Regresa a la vida de Ömer un antiguo amor y su relación con Rüya se tambalea: estas son las situaciones más tensas entre ellos

Ömer y Rüya no están pasando por su mejor momento como pareja. La última discusión entre ellos ha sido por una pelea del joven con varios compañeros de trabajo de la prima de Cemre en un restaurante, algo que ha disgustado considerablemente a la hija de Kenan.

Rüya quiere arreglar las cosas con su novio y decide ir a hablar con él a su tienda de antigüedades. Al llegar, se sorprende al ver allí a Keyno, con la que su novio mantuvo una relación sentimental hace ya unos años. La joven se acercó a la tienda del amigo de Ozan para curarle la mano ensangrentada por la paliza que propinó a los jóvenes, amigos de Rüya. En el fondo, aunque Ömer intenta evitarla, Keyno sigue sintiendo algo especial por él.

Rüya es consciente de ello y no puede evitar sentirse celosa. Su reacción al ver a Keyno con su novio no es la más adecuada y se muestra muy seria ante su presencia. Entre ellas, hay tensión.

Rüya no entiende qué hace keyno a altas horas de la noche con Ömer y le pide explicaciones a su novio. Él se excusa asegurándola que le estaba curando la mano.

El amigo de Ozan no admite que Rüya esté celosa. Sospecha que, en realidad, lo que le ocurre a su novia es que no es feliz a su lado. "No somos iguales y lo nuestro no va a funcionar", afirma Ömer a la prima de Cemre.

Rüya cree su novio ha sido muy injusto con ella y que, desde que Keyno regresó a su vida, es otro hombre diferente. La joven piensa que Ömer ya no la quiere.

Rüya, tras su fuerte discusión con Ömer, busca consuelo en casa de Tomris donde ahora vive Çicek, que ha heredado toda la fortuna de la doctora. La hija de Kenan confiesa a su íntima amiga que, desde que ha llegado Keyno a la vida de su novio, se ha vuelto más agresivo.

Çicek anima a su amiga a que se reconcilie con él y Ozan hace lo propio con Ömer, así que éste último acude a la empresa donde trabaja Rüya, con la intención de limar asperezas entre ellos. Pero, al llegar allí y ver a su novia en actitud cariñosa con Serkan, vuelven a discutir y la anima a relacionarse con hombres educados y corteses que la hagan reír y pasar un rato agradable.