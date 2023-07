Angustias ingresa en un sanitario tras su intento de suicidio

Angustias intenta quitarse la vida saltando desde la azotea de casa. Ha sufrido una crisis muy fuerte y todos temen por su vida y por el bebé que está esperando.

Francisca apuesta por ingresarla en una sanatorio y el médico de la familia apoya su decisión, así que, al final, Tristán accede a la petición de su madre.

Al llegar al hospital psiquiátrico, Angustias rompe a llorar al descubrir que su marido la va a dejar allí sola. "Llévame contigo, no me abandones. No volveré a enfermar", le dice Angustias entre lágrimas.