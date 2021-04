El difícil dilema la que se enfrenta Martin

La decisión de Hans de vender la granja va a afectar a todos los miembros de la familia Gruber. Hans está decidido, pero lo que no sabe es que lo que pasó en el pasado entre su tío Ludwig y su padre. Martin lo sabe y tiene que tomar la decisión de si decírselo a su madre o no. Si se lo dice, su madre Lisbeth cambiará sus planes futuros con Ludwig. Si no se lo dice pueden perder la granja para siempre.