El interés oculto del abuelo de Ayse para salvar a su nieta de ir a la cárcel

Si no llega a intervenir a tiempo el abuelo de Ayse, Sahin, la mujer de Ferit, llena de dolor y sed de venganza, podría haber cometido alguna locura y acabar con la vida de Hande.

Pero, la actuación de Sahin no ha sido por amor a su nieta. Tiene un interés oculto: quiere que la joven sobreviva para que pueda extraerle su riñón y así salvar la vida de la nieta a la que sí adora: Elif.

El abuelo de Ayse reprocha a Mirsha no haberse apropiado del riñón de la joven cuando tuvieron la oportunidad. Sahin no está dispuesto a tirar la toalla y, aunque Ayse no quiere estar cerca de él, no se va a rendir fácilmente.