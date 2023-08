Ferit intenta explicarle a Ayse el por qué tiene un colgante de otra mujer en su chaqueta

Ferit tuvo un contratiempo con el coche y casi atropella a una chica. Afortunadamente no pasó nada serio, pero la llevó al hospital para comprobar que se encontraba bien. Esta chica se dejó un colgante en el coche de Ferit y él se lo guardó. Todo pareció quedar ahí hasta que Ayse lo encontró. No le dio importancia.

Cuando ambos se encontraban comiendo en un restaurante, esa chica estaba ahí y protagonizó un desagradable incidente con el camarero. Ferit intentó solucionarlo y es cuando salió a relucir la pérdida del colgante. Ayse lo tenía en el bolso y se lo devolvió, ante el asombro de Ferit.

Ayse esta un poco celosa y Ferit ha decidido contarle lo que realmente pasó. Todo queda solucionado entre ambos, pero hay algo que no le encaja a Ayse y así se lo hace saber a Ferit. No le gusta esta chica. Ambos no tardarán en descubrir que los presentimientos de Ayse estaban fundados.