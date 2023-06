Betül se cansa de la complicidad entre Yaman y Hande y le da un ultimátum

Betül está enamorada de Yaman y por eso se casó con él. Su matrimonio, sin embargo, no es lo que ella esperaba. Se ha dado cuenta de que Yaman sigue enamorado de Hande y también ha descubierto con el tiempo de que la que fuera su amiga, está utilizando a su marido para conseguir sus propios objetivos.

Tras la detención de Husein, el padre de Hande, Yaman ha ido corriendo a su casa para 'consolarla'. Tras pasar allí más tiempo del normal, al regresar a casa Betül no puede más y se encara con su marido. Betül le reprocha a su marido esta actitud. No sólo está celosa, también es consciente de que Hande está utilizando a Yaman y este está encantado con la situación. Betül se siente ninguneada. Hande también es amiga suya de toda la vida y no la ha llamado para consolarla. Es el momento de decirle a Yaman lo que está sucediendo y le da un ultimátum. Tendrá que elegir entra Hande y ella, pero Yaman responde con dureza.