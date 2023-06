Algo grave sucede con Ayse y termina llamando al misterioso Mirsha

Ayse se ha levantado debido a un fuerte dolor. No sabe muy bien lo que le ocurre, pero se siente fatal. Intenta acudir al salón para coger el teléfono y llamar a Ferit, que ha salido temprano a trabajar, pero él no le coge el teléfono. Está desesperada y necesita ayuda urgente. Entonces recibe la llamada de Mirsha, el hombre que les ha comprado el café. En un principio le echa la bronca por no estar trabajando, pero pronto se da cuenta de que algo sucede. Ayse necesita mucha ayuda.

¿Por qué Ayse se ha empezado a sentir mal? Nadie lo sabe, aunque quizá tenga algo que ver el pastel que hace unas horas le entregó una vecina. Lo hizo como muestra de amistad, pero quizá no fuera un pastel tan inocente. de momento, Ayse se encuentra fatal.