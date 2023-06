Ayse logra salvar su vida a costa de una altísimo precio que marcará su relación con Ferit en el futuro

En el último episodio de 'Corazón herido' hemos podido confirmar algunas certezas que ya sabíamos pero también han aparecido algunas incertidumbres que nos llenan de preocupación.

Ayse ha estado a punto de perder la vida. Mirsha se la encontró inconsciente en el suelo de su casa y la llevó corriendo al hospital. Después de lograr estabilizarla, los doctores han descubierto que ha sido envenenada. Nadie entiende cómo ha podido pasar, pues Ferit ha comido lo mismo que ella y no ha tenido ningún problema. Es algo que tendrán que investigar, pero nosotros sabemos quién se encuentra detrás de todo. La malvada Hande. Una vecina de Ayse le ha llevado unos dulces en señal de bienvenida, pero esos dulces tenían algo que ha llevado a Ayse a estar al borde de la muerte.

Hande nos ha confirmado toda su maldad. La envidia y el odio que siente hacia Ayse es brutal y está decidida a convertir su vida en un infierno. Su enajenación es tal, que incluso en lo momentos más delicados de Ayse, disfruta viendo el dolor de la mujer de Ferit. Escuchar las palabras de Hande a través del teléfono mientras Ayse se debate entre la vida y la muerte nos provocan sufrimiento y rabia. ¡llega a responsabilizar a la propia Ayse de lo que le está sucediendo!

Ferit está desolado. La mujer a la que ama se encuentra grave y los médicos intentan salvarle la vida pero no lo consiguen. El tiempo pasa y la solución no llega. Sólo hay una posibilidad de que Ayse sobreviva y la solución no es nada sencilla. Mirsha es muy claro con Ferit: o salvan a Ayse o salvan al bebé, pero no pueden sobrevivir los dos. La decisión es de Ferit y es la decisión más difícil que ha tenido que tomar en toda su vida. No hay tiempo que perder. Ferit elige a Ayse sabiendo que esta decisión le perseguirá toda la vida.

Cuando Ayse sale de la operación, nadie se atreve a contarle la verdad de lo que ha sucedido. Todavía su estado de salud es delicado, pero tarde o temprano Ayse descubrirá que ya no está embarazada. Por eso, cuando regresan a casa y, aunque Ayse parece feliz, Ferit debe confesarle que han tenido que sacrificar la vida de su bebé para que ella sobreviva. Es un mazazo para Ayse.