Onur le pregunta a Zeynep: "¿Qué soy yo para ti?"

Zeynep no puede creer todavía que Ahmet actuara de esa manera tan violenta y que haya terminado perdiendo la vida en el Bósforo. Camina junto a Onur reflexionando sobre lo ocurrido. No se lo explica. Onur piensa que Zeynep tiene demasiado buen corazón y que no debería sentir lástima por Ahmet ya que él intentaba matarlos.

En el fondo Zeynep está tranquila por tener a Onur a su lado. Sin embargo, Onur quiere saber algo más y quiere conocer lo que realmente siente Zeynep por él.