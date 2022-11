Ahmet intenta abusar de Zeynep mientras la tiene secuestrada

La locura de Ahmet no tiene límites y ahora tiene a Zeynep bajo su posesión, en una cabaña en medio de la sierra. Mientras en la ciudad, Mert está con Nefise y Emre, Onur se entera de que el matrimonio de Ahmet y Zeynep no es válido porque no hubo consentimiento verbal, por lo que la boda queda anulada.

Pero esto no será suficiente para Ahmet, que tiene retenida a Zeynep y que quiere abusar de ella, sin tener en cuenta que ella es una mujer fuerte, valiente y luchadora, que no le va a dejar acercarse.