Los Nappi acuden a la finca de Paron en busca de los padres de la joven asesinada

Encuentran el cadáver de una joven, Laura Loturso, en un foso en las montañas de la región de Bolzano. Vincenzo y Manuelano tardarán en descubrir que no se trata de un accidente, la mujer no va vestida de senderista. Además, las señales de su cuerpo no se pueden relacionar con ninguna caída. Al unir todos los puntos, la inspectora y el comisario lo tienen claro: alguien la ha asesinado.

Ambos se presentan en la finca de Paron para darle el pésame al padre de la fallecida. Sin embargo, se encuentran con un panorama desolador: él tiene Alzheimer y no entiende lo que le están queriendo decir. Paron les convence de que no se preocupen por el hombre, él se encargará de que esté bien.

Paron les confiesa que Laura, también, trabajaba para él, abastecía refugios y cabañas de alta montaña. No obstante, no le convencían demasiado las amistades que frecuentaba, especialmente, la de un extranjero que acababa de llegar al pueblo... ¿tendrá algo que ver con el asesinato?