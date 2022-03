La declaración de amor que Vincenzo no esperaba

El comisario Vincenzo nunca ha sido muy hábil para expresar sus sentimientos y, aunque se lamenta diariamente, no hace mucho para cambiarlo. Recientemente su ex se ha casado con Ricco y han vuelto al pueblo. Pero a pesar de todo siguen siendo amigos.

Cuando el comisario va a buscarla a ella y a sus amigas, los efectos del alcohol le juegan una mala pasada y la chica se confiesa antes de quedarse dormida: "Si me hubieras besado no me hubiera casado con Ricco"

¿Qué hará el comisario después de esta confesión?