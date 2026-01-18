Ana se refugia en su tío y en el trabajo para superar su ruptura con Alberto

Velvet el nuevo imperio

Ver a su exnovio besarse con otra mujer le duele tanto que rompe a llorar en brazos de su tío Emilio.

Ana sigue intentando centrarse en su trabajo en Velvet, pero ve a Alberto besarse con Cristina y eso la hunde. La pobre chica se desahoga con su tío Emilio, que le profesa todo el cariño que ella ahora necesita.

Alberto le asegura que el pacto es solo económico y que fue Cristina quien le besó. De hecho, todo lo que quiere es resolver los problemas y poder volver con Ana, la que para él es la mujer perfecta.

Pero ella le reprocha que se le ve encantado con su papel de novio.

Las noches en la hacienda Elizondo ya no son lo que eran. Fernando ha transformado la finca familiar en un improvisado casino. Pero todo salta por los aires cuando Norma descubre a Escandón en actitud cariñosa con una mujer.

Aunque prometieron luchar frente a todo juntos, la situación es muy difícil y Ana no quiere que la gente sufra por su culpa.

