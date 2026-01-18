La decisión que destroza a Gabriela: Norma abandona la hacienda Elizondo

Tras el último episodio violento de Fernando contra Norma en la hacienda Elizondo, la hija de Gabriela toma una decisión drástica: abandonar la casa familiar y marcharse a vivir a la hacienda Trueba junto a Juan y sus hermanos.

Fernando ha intentado acabar con la vida de su exmujer en su propia habitación y, de no haber sido por la intervención de Juan, la tragedia habría sido inevitable. Pero cuando Gabriela llega a casa, vuelve a posicionarse del lado de su marido y culpa a Norma de todo lo ocurrido. Sin salida posible, Norma decide marcharse junto a su hijo Juan David.

Antes de irse, se despide de su abuelo Martín, quien aprueba su decisión: "Si te quedas aquí, esto terminaría en una tragedia". La joven sabe que lo echará profundamente de menos.

Mientras tanto, Gabriela queda destrozada. Primero se fue Jimena… y ahora también Norma. Su único consuelo es Sara. ¿Será ella la próxima en buscar refugio en la hacienda Trueba?