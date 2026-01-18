Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

La decisión que destroza a Gabriela: Norma abandona la hacienda Elizondo

Tras un episodio límite con Fernando y la falta de apoyo de su madre, Norma toma una decisión irreversible: marcharse de la hacienda Elizondo para proteger a su hijo Juan David.

La decisión que destroza a Gabriela: Norma abandona la hacienda Elizondo

Publicidad

Nova
Publicado:

Tras el último episodio violento de Fernando contra Norma en la hacienda Elizondo, la hija de Gabriela toma una decisión drástica: abandonar la casa familiar y marcharse a vivir a la hacienda Trueba junto a Juan y sus hermanos.

Fernando ha intentado acabar con la vida de su exmujer en su propia habitación y, de no haber sido por la intervención de Juan, la tragedia habría sido inevitable. Pero cuando Gabriela llega a casa, vuelve a posicionarse del lado de su marido y culpa a Norma de todo lo ocurrido. Sin salida posible, Norma decide marcharse junto a su hijo Juan David.

Antes de irse, se despide de su abuelo Martín, quien aprueba su decisión: "Si te quedas aquí, esto terminaría en una tragedia". La joven sabe que lo echará profundamente de menos.

Mientras tanto, Gabriela queda destrozada. Primero se fue Jimena… y ahora también Norma. Su único consuelo es Sara. ¿Será ella la próxima en buscar refugio en la hacienda Trueba?

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

La decisión que destroza a Gabriela: Norma abandona la hacienda Elizondo

La decisión que destroza a Gabriela: Norma abandona la hacienda Elizondo

Fernando regresa a Elizondo y desata el pánico entre Norma y su hijo

Fernando regresa a Elizondo y desata el pánico entre Norma y su hijo

Velvet el nuevo imperio - Ana se refugia en su tío y en el trabajo para superar su ruptura con Alberto

Ana se refugia en su tío y en el trabajo para superar su ruptura con Alberto

Secretos de familia - Engin amenaza a Ilgaz
Momento destacado

Engin amenaza a Ilgaz: debe salvar a su padre o destrozar a Ceylin

Juan quiere darle una sorpresa muy especial y diferente a su hijo Juan David por su cumpleaños
Momento destacado

Juan quiere darle una sorpresa muy especial y diferente a su hijo Juan David por su cumpleaños

Fernando sufre un aparatoso accidente en la hacienda Elizondo y culpa a Norma de lo ocurrido
Momento destacado

Fernando sufre un aparatoso accidente en la hacienda Elizondo y culpa a Norma de lo ocurrido

Fernando cae desde uno de los balcones de la hacienda Elizondo y señala a Norma como responsable. Sin embargo, lo sucedido fue un accidente tras un forcejeo.

Velvet el nuevo imperio - Ana y Alberto coinciden en una cena en casa de su prometida
Momento destacado

Ana y Alberto coinciden en una cena en casa de su prometida Cristina

Ana descubre que Alberto y Cristina están saliendo.

Fernando convierte la hacienda Elizondo en un salón de juegos y Norma lo sorprende en los brazos de otra mujer

Fernando convierte la hacienda Elizondo en un salón de juegos y Norma lo sorprende en los brazos de otra mujer

Velvet el nuevo imperio - Ana deja a Alberto después de todos los problemas que tienen que afrontar

Ana deja a Alberto después de todos los problemas que tienen que afrontar

Secretos de familia - Ilgaz y Ceylin están a punto de besarse

¡Ceylin e Ilgaz están a punto de besarse!

Publicidad