Secretos de familia

Momento destacado

Engin amenaza a Ilgaz: debe salvar a su padre o destrozar a Ceylin

Engin sabe que el padre de Ilgaz metió al de Ceylin en la cárcel, ¡pero ella no lo sabe!

Después de detener a Engin por la muerte de Inci, parece que la relación entre Ceylin e Ilgaz ya se terminaría. Pero no parece que sea así. Aunque las cosas no están tan claras entre ellos dos.

Ilgaz sigue viendo un montón de irregularidades en el modo de actuar con las pruebas de Ceylin. Ella intenta explicarle su punto de vista pero el fiscal solo ve que hace cosas hasta ilegales.

Ilgaz regaña a Ceylin por sus irregularidades en el trabajo

Las cosas entre ellos se tensan tanto que Ceylin termina desahogándose con Eren, contándole todo lo que piensa sobre su situación con Ilgaz. Mientras que él es alguien perfecto, ella es un terremoto cargado de desastres que lo destruiría si siguen juntos.

Secretos de familia - Ceylin se desahoga con Eren sobre ilgaz: él es luz y ella es oscuridad

Pero tampoco es capaz de separarse de Ilgaz de golpe. Por eso sigue insistiendo en recuperar las cosas que dejó en su casa mientras convivían. Hasta que él explota y le dice que deje de volverle loco. ¿No le dijo que ya se verían por los pasillos? ¿Por qué parece que quiere seguir viéndole?

Secretos de familia - Ilgaz pierde la paciencia con Ceylin: lo está volviendo loco

Por si fuera poco, Engin pone contra las cuerdas a Ilgaz y saca a relucir una noticia bomba. Resulta que hace años el padre de Ilgaz, Metin, metió a Zafer, el padre de Ceylin en la cárcel. Esa es la razón por la que Metin se portó tan bien con Inci. Engin lo sabe todo.

¿Qué hará Ilgaz ahora? ¿Cómo reaccionará Ceylin si llega a enterarse?

Series

