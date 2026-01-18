Pasión de Gavilanes

Fernando regresa a Elizondo y desata el pánico entre Norma y su hijo

Tras recibir el alta médica, Fernando vuelve a la hacienda Elizondo y aprovecha la ausencia de Gabriela para vengarse de Norma. Intenta acceder a su habitación por la fuerza. ¿Lo conseguirá?

Fernando recibe el alta médica y, al regresar a la hacienda Elizondo, vuelve a amenazar a Norma y a su hijo Juan David al encontrarse con ellos.

Aprovechando la ausencia de Gabriela, Escandón decide vengarse de su exmujer con la ayuda de sus criados, Malcolm y Carmela.

Consciente de sus intenciones, Norma se encierra en su habitación junto a su hijo y pide auxilio a su abuelo Martín desde la ventana. "Ayúdame, Fernando está intentando entrar por la fuerza en mi cuarto", le suplica.

Carmela entrega a Escandón las llaves de la habitación de Norma para facilitarle el acceso, pero Fernando se encuentra con una sorpresa que no esperaba. ¿De qué se trata?

La decisión que destroza a Gabriela: Norma abandona la hacienda Elizondo

Fernando regresa a Elizondo y desata el pánico entre Norma y su hijo

Velvet el nuevo imperio - Ana se refugia en su tío y en el trabajo para superar su ruptura con Alberto

Secretos de familia - Engin amenaza a Ilgaz
Engin amenaza a Ilgaz: debe salvar a su padre o destrozar a Ceylin

Juan quiere darle una sorpresa muy especial y diferente a su hijo Juan David por su cumpleaños
Juan quiere darle una sorpresa muy especial y diferente a su hijo Juan David por su cumpleaños

Fernando sufre un aparatoso accidente en la hacienda Elizondo y culpa a Norma de lo ocurrido
Fernando sufre un aparatoso accidente en la hacienda Elizondo y culpa a Norma de lo ocurrido

Fernando cae desde uno de los balcones de la hacienda Elizondo y señala a Norma como responsable. Sin embargo, lo sucedido fue un accidente tras un forcejeo.

Velvet el nuevo imperio - Ana y Alberto coinciden en una cena en casa de su prometida
Ana y Alberto coinciden en una cena en casa de su prometida Cristina

Ana descubre que Alberto y Cristina están saliendo.

Fernando convierte la hacienda Elizondo en un salón de juegos y Norma lo sorprende en los brazos de otra mujer

Velvet el nuevo imperio - Ana deja a Alberto después de todos los problemas que tienen que afrontar

Secretos de familia - Ilgaz y Ceylin están a punto de besarse

¡Ceylin e Ilgaz están a punto de besarse!

