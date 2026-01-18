Fernando regresa a Elizondo y desata el pánico entre Norma y su hijo

Fernando recibe el alta médica y, al regresar a la hacienda Elizondo, vuelve a amenazar a Norma y a su hijo Juan David al encontrarse con ellos.

Aprovechando la ausencia de Gabriela, Escandón decide vengarse de su exmujer con la ayuda de sus criados, Malcolm y Carmela.

Consciente de sus intenciones, Norma se encierra en su habitación junto a su hijo y pide auxilio a su abuelo Martín desde la ventana. "Ayúdame, Fernando está intentando entrar por la fuerza en mi cuarto", le suplica.

Carmela entrega a Escandón las llaves de la habitación de Norma para facilitarle el acceso, pero Fernando se encuentra con una sorpresa que no esperaba. ¿De qué se trata?